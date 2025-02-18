زيلينسكي: زيارتي إلى السعودية تأجلت

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء تأجيل زيارته للسعودية التي كانت مقررة غدا الأربعاء حتى العاشر من آذار، قائلا إنه لا يمكن إجراء محادثات لإنهاء الحرب بدون مشاركة أوكرانيا.



وأضاف زيلينسكي أنه يجب على الولايات المتحدة وأوكرانيا وأوروبا المشاركة في المحادثات المتعلقة بتقديم ضمانات أمنية لكييف من أجل ضمان السلام العادل.

وقال زيلينسكي من تركيا: "نحن صادقون ومنفتحون، ولا أريد أي مصادفات. ولهذا السبب لن أذهب إلى السعودية".