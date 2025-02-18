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الرياض تجمع روسيا وأميركا!

18
FEBRUARY
2025
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انطلقت مباحثات الوفدين الروسي والأميركي في الرياض، ومحورها الأزمة الأوكرانية والتحضير لاجتماع قمة مرتقب بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.

حيث يمثل الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميتريف.

ويضم الوفد الأميركي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.

وقال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميتريف، المسؤول عن الجانب الاقتصادي في مباحثات الرياض، إن إدارة بايدن مارست التضليل في زعمها بتدهور حالة الاقتصاد الروسي.

وأكد أن المشاريع المشتركة ستجعل الاقتصادين الروسي والأميركي أكثر نجاحا، وأن الشركات الأميركية خسرت 300 مليار دولار بمغادرتها السوق الروسية الكبيرة.

وأضاف أن العقوبات تضر بالولايات المتحدة أكثر من روسيا، مشيرا إلى أنه لم يتم بحث قضية الاعتداء الذي تعرض له خط "السيل الشمالي" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر البلطيق.

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