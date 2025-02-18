living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نجاة عائلة بأعجوبة من هجوم دب في سلوفاكيا

18
FEBRUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
هاجم دب بني عائلة تضم طفلين في منطقة ليتوف السلوفاكية، حسبما أفادت وكالة الأنباء "تي إيه إس آر" يوم الإثنين.
 
وكانت العائلة تتنزه على مسار في غابة في قرية "بارتيزانسكا لوبيتشا" عندما تفاجأت بالدب الذي يزن حوالي 80 كيلوغراما.
 
ووفقا للسلطات، هاجم الدب في البداية الأطفال مباشرة، لكنه تراجع عندما حاول الوالدان حماية الأطفال بأجسادهما.
 
وتعرضت المرأة لإصابات طفيفة، بينما نجا الأطفال دون إصابات.
 
وقال عمدة المنطقة، لاديسلاف بالاغيتش، على فيسبوك إن "ما حدث كان بمثابة معجزة صغيرة" حيث لم تحدث إصابات أكثر خطورة.
 
وأضاف أنه تفقد مكان الحادث في اليوم التالي برفقة فريق الاستجابة للدببة البنية التابع للسلطات المحلية للحفاظ على البيئة، حيث اكتشفوا مأوى للدببة يبعد بضعة أمتار فقط عن الموقع.
 
وأوضح العمدة أن المنطقة ستخضع للمراقبة باستخدام كاميرات مراقبة وفرق دورية منتظمة، داعيا المواطنين لتجنب المنطقة.
 
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن هناك حوالي 1200 دب بري في سلوفاكيا.
 
وعادة ما يتجنب الدببة البشر إذا لاحظوهم في الوقت المناسب.
 
ومع ذلك، يمكن أن تحدث الهجمات عندما تكون اللقاءات مفاجئة أو عندما تشعر الدببة الأم بأن صغارها مهددون.
 
ومن حيث المبدأ، يُحظر صيد الدببة في سلوفاكيا على مدار العام، ولا يُسمح بقتلها إلا في حالات استثنائية عندما تشكل تهديدا للبشر.
 
ومع ذلك، وتحت ضغط من الصيادين والسياسيين المحليين، قررت الحكومة في براتيسلافا العام الماضي السماح بقتل ما يصل إلى 100 من الدببة التي تثير مشكلات، الأمر الذي أثار جدلا سياسيا واسعا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout