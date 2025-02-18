فيديو: جرحى في حادث انقلاب طائرة أثناء هبوطها في مطار بكندا

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تحطمت طائرة تابعة لشركة "دلتا" على متنها 80 شخصا خلال هبوطها الإثنين في مطار تورونتو بكندا وانقلابها، بحسب سلطات المطار، في حادث أسفر عن 15 جريحا على الأقل.

وقالت شركة الطيران إن رحلة إنديفور 4819 كانت بصدد الهبوط نحو الساعة 15:30 في أكبر مدينة في كندا آتية من مينيابوليس في ولاية مينيسوتا الأميركية عندما تحطّمت.

وقال عناصر في جهاز الإسعاف لوكالة فرانس برس إن 15 شخصا أصيبوا، جروح ثلاثة منهم بالغة، وهم طفل ورجل سيتيني وامرأة أربعينية.

ونقل جميع المصابين إلى مستشفيات المنطقة سواء بسيارات الإسعاف أو المروحيات، وفق الجهاز.

وبثّت محطات تلفزة محلية لقطات على شبكات للتواصل الاجتماعي تظهر أشخاصا يبتعدون عن الطائرة المنقلبة وهي من طراز سي آر جاي-900، وسط رياح قوية.

وبدا في اللقطات عناصر الإطفاء وهم يرشون الطائرة بالماء مع تصاعد الدخان منها.

وأشار مطار بيرسون في المدينة الكندية عبر منصة إكس إلى "حادث أثناء هبوط طائرة تابعة لشركة دلتا بعد وصولها من مينيابوليس"، مضيفا أن "فرق الإغاثة تستجيب وتمّ العثور على جميع الركاب وأفراد الطاقم".