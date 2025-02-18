بالصور - انقلاب طائرة أميركية أثناء هبوطها بمطار تورنتو.. على متنها 80 شخصا!

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تحطّمت طائرة تابعة لشركة "دلتا" على متنها 80 شخصا خلال هبوطها، الاثنين، في مطار تورونتو بكندا وانقلابها، بحسب سلطات المطار، في حادث أسفر عن 15 جريحا على الأقل.

وقالت شركة الطيران إن رحلة إنديفور 4819 كانت بصدد الهبوط نحو الساعة 15:30 في أكبر مدينة في كندا آتية من مينيابوليس في ولاية مينيسوتا الأميركية عندما تحطّمت، نقلا عن "فرانس برس".

وأفادت عناصر في جهاز الإسعاف أن 15 شخصا أصيبوا، جروح ثلاثة منهم بالغة، وهم طفل ورجل سيتيني وامرأة أربعينية.

ونقل جميع المصابين إلى مستشفيات المنطقة سواء بسيارات الإسعاف أو المروحيات، وفق الجهاز.

وبثّت محطات تلفزة محلية لقطات على شبكات للتواصل الاجتماعي تظهر أشخاصا يبتعدون عن الطائرة المنقلبة وهي من طراز سي آر جاي-900، وسط رياح قوية.

وبدا في اللقطات عناصر الإطفاء وهم يرشون الطائرة بالماء مع تصاعد الدخان منها.

وأشار مطار بيرسون في المدينة الكندية عبر منصة "إكس" إلى "حادث أثناء هبوط طائرة تابعة لشركة دلتا بعد وصولها من مينيابوليس"، مضيفا أنّ "فرق الإغاثة تستجيب وتمّ العثور على جميع الركاب وأفراد الطاقم".

ونشر جون نيسلون الذي قال إنه أحد ركاب الطائرة في حسابه على فيسبوك، مقطع فيديو يظهر الطائرة المحطمة، أرفقه بالتعليق التالي: "تحطمت طائرتنا. إنها منقلبة". وتابع: "يبدو أن معظم الناس بخير. نحن جميعا بصدد النزول".

وذكرت شركة دلتا إنها "على علم" بالتقارير التي تفيد بأن الرحلة "تعرّضت لحادث"، وتعهّدت بنشر مزيد من التفاصيل.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الشركة أن "تقارير أولية تفيد بعدم سقوط قتلى".

وقالت وزيرة النقل الفيدرالية أنيتا أناند إن الطائرة كانت تقل 80 راكبا.

وأعرب رئيس حكومة أونتاريو داغ فورد عن ارتياحه لعدم وقوع قتلى في الحادث، مشيرا إلى أنّ المطار والسلطات المحلية تقدم المساعدة.

وضربت عاصفة ثلجية هائلة شرق كندا، الأحد. وواصلت رياح قوية الهبوب الاثنين كما أنّ درجات الحرارة ما زالت شديدة الانخفاض في تورنتو.

وفي وقت سابق حذّر المطار من أن "تساقط الثلوج توقف، لكن درجات أصبحت جليدية وبدأت تهب رياح عاتية"، وأشار إلى أنه "يتوقع يوما مزدحما في محطاتنا للركاب مع أكثر من 130 ألف مسافر في نحو ألف رحلة".