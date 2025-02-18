living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عيد ميلاد ترامب عطلة رسمية؟

18
FEBRUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تقدمت النائبة عن الحزب الجمهوري في نيويورك كلوديا تيني، يوم الجمعة، بمشروع قانون يهدف إلى جعل عيد ميلاد الرئيس دونالد ترامب، الموافق 14 يونيو، عطلة فيدرالية عامة.

وأطلقت تيني على التشريع المقترح اسم "قانون إنشاء عطلة عيد ميلاد ترامب ويوم العلم"، ويهدف إلى الاعتراف بيوم ميلاد ترامب ويوم العلم، الذي يُحتفل به أيضا في 14 يونيو، كعطلات فيدرالية عامة.

وفي منشور على منصة "إكس" يوم الإثنين، أوضحت تيني سبب تقديمها لهذا المشروع قائلة: "كما يتم تحديد عيد ميلاد جورج واشنطن كعطلة فيدرالية، يجب أيضا الاحتفال بعيد ميلاد الرئيس ترامب لتكريمه باعتباره مؤسس العصر الذهبي لأميركا"، حسبما ذكر موقع "ذا هيل".

وفي منشور آخر، بعد تقديم مشروع القانون، أشادت تيني بتأثير ترامب على الأميركيين قائلة: "لم يكن هناك رئيس في العصر الحديث أكثر تأثيرا على بلادنا من دونالد ترامب".

وأضافت: "قدمت تشريعا يعتبر عيد ميلاد ترامب ويوم العلم عطلة فيدرالية، مما يضمن أن تُخلَّد إسهامات الرئيس ترامب في عظمة أميركا إلى الأبد".

ويمثل مشروع تيني أحدث محاولة من قبل المشرعين الجمهوريين لتكريم ترامب وبعض سياساته التي تحمل شعار "أميركا أولا".

ففي الشهر الماضي، قدم النائب أديسون ماكدويل عن الحزب الجمهوري في نورث كارولينا مشروع قانون لإعادة تسمية مطار واشنطن دالاس الدولي ليصبح باسم ترامب.

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout