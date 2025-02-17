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فيضانات تحدث وفيات وخسائر.. ماذا يحدث في كنتاكي الأميركية؟

17
FEBRUARY
2025
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لقي 9 أشخاص على الأقل حتفهم في أحدث موجة من الطقس القاسي الذي ضرب الولايات المتحدة، بينهم 8 أشخاص في ولاية كنتاكي لقوا حتفهم عندما ارتفع منسوب المياه في الخلجان جراء الأمطار الغزيرة وغمر مياه الأمطار للطرق.
 
وقال حاكم ولاية كنتاكي ندي بشير، اليوم الأحد، إنه يجب إنقاذ مئات الأشخاص الذين حوصروا جراء الفيضانات.
 
وأشار بشير إلى أن العديد من الوفيات، من بينهم أم وطفل يبلغ من العمر 7 سنوات، نجمت عن تعطل سيارات في منسوب مرتفع من المياه.
 
وأضاف: "أقول للسكان، ابقوا بعيدا عن الطرق الآن، ابقوا على قيد الحياة، هذه هي مرحلة البحث والإنقاذ، وأنا فخور جدا بكل سكان كنتاكي الذين يتواجدون هناك ويسعفون، ويعرضون حياتهم للخطر".
 
وذكر أن العواصف تسببت في انقطاع الكهرباء عن حوالي 39 ألف منزل، لكنه حذر من أن الرياح القوية في بعض المناطق قد تؤدي إلى زيادة انقطاع الكهرباء.
 
وأكد بشير، أن الرئيس دونالد ترامب وافق على طلبه للحصول على تمويل للإغاثة من الكوارث.
 
وكانت أجزاء كبيرة من الولايات المتحدة قد واجهت، بخلاف كنتاكي، موجة أخرى من الطقس الشتوي القارس، حيث تعرضت السهول الشمالية لطقس بارد مهدد للحياة، وتم إصدار تحذيرات من هبوب أعاصير في بعض مناطق جورجيا وفلوريدا.
 
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