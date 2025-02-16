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ما جديد الحالة الصحية للبابا فرنسيس؟

16
FEBRUARY
2025
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أكدت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي حول الوضع الصحي لقداسة البابا فرنسيس، أن البابا فرنسيس مصاب بعدوى في المجرى التنفسي الا ان حالته مستقرة، وأصدرت بيانا جاء فيه: "عقب توجهه إلى مستشفى جيميلي الجمعة 14 شباط فبراير، أجريت فحوص متخصصة له، كشفت إصابته بعدوى في المجرى التنفسي". 

وتابعت  دار الصحافة، أن "البابا فرنسيس بدأ علاجا داخل المستشفى الذي كان قد نُقل إليه بسبب تفاقم حدة التهاب الشعب الهوائية الذي يعاني منه منذ فترة. ما ادى إلى ارتفاع بسيط في درجة الحرارة. وراس الكنيسة الكاثوليكية  في حالة معنوية جيدة وقد طالع بعض الصحف.

وتجدر الإشارة إلى أن مدير دار الصحافة ماتيو بروني التقى الصحافيين وشاركت "الوكالة الوطنية للاعلام" في هذا اللقاء، وقال لهم إن البابا فرنسيس قد أمضى ليلة هادئة ونام بشكل جيد ثم تناول صباح اليوم وجبة الإفطار وقرأ بعض الصحف.  ثم ختم مشيرا إلى أنه لم يقرَّر بعد شيء حول تلاوة البابا فرنسيس لصلاة التبشير الملائكي اليوم  الأحد.

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