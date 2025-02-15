روبيو يعيد تأكيد التزام ترامب وضع حد للحرب في أوكرانيا خلال مكالمته مع لافروف

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أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مجددا التزام الرئيس دونالد ترامب محاولة إنهاء الحرب في أوكرانيا خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف السبت، وفق بيان صادر عن وزارته، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس إن روبيو "أعاد تأكيد التزام الرئيس ترامب إيجاد حل للنزاع في أوكرانيا"، وأضافت أنهما "ناقشا، بالإضافة إلى ذلك، إمكانية العمل معا في عدد من القضايا الثنائية الأخرى".

وأعلنت موسكو السبت أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأميركي ماركو روبيو اتفقا خلال مكالمة هاتفية على إظهار نية "للتعاون" في قضايا دولية بينها أوكرانيا.

وقالت الخارجية الروسية إن الوزيران أعربا عن "استعداد متبادل للتعاون في القضايا الدولية الراهنة، بما في ذلك التسوية بشأن أوكرانيا، والوضع بشأن فلسطين والشرق الأوسط برمته، فضلا عن مناطق إقليمية أخرى".