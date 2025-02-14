منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وجدت مادة محظورة في عينات قدمتها أوكرانيا

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أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الجمعة أنها وجدت مادة "سي إس" المحظورة في تسع عينات سلمتها لها أوكرانيا ومصدرها خط الجبهة في الحرب ضد روسيا.

وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إنها وجدت المادة السامة المستخدمة في قمع الشغب، في عينات من أربع عبوات قنابل، وثلاث عينات من التربة، وعينتين من نباتات بجوار خندق.

لم توجه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصابع الاتهام إلى أوكرانيا أو روسيا بشأن استخدام غاز "سي إس"، المحظور استعماله في الحرب.

وغاز "سي إس" ليس قاتلا لكنه يسبب تهيجا حسيا في الرئتين والجلد والعينين.

وخلصت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن "جميع القنابل التي تم جمعها من الخنادق... احتوت على مادة مكافحة الشغب سي إس، ومركبات مرتبطة بهذه المادة و/أو منتجات تحللها".

كما تم العثور على المادة الكيميائية في عينات التربة والنباتات التي جمعتها أوكرانيا.

وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس "يمثل هذا التقرير الحالة الثانية المؤكدة التي يتم فيها العثور على قنابل تستخدم لمكافحة الشغب على خطوط المواجهة في منطقة دنيبروبيتروفسك".

وأضاف أن النتائج تؤكد "ضرورة الحفاظ على مبادئ اتفاقية الأسلحة الكيميائية وتطبيقها".