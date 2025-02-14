غزة ليست سلعة.. ماكرون يوجه رسالة واضحة لترامب

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انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وقال ماكرون في مقابلة مع "فايننشال تايمز" أمس الخميس إن طرد سكان غزة، البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة إلى الدول العربية المجاورة، سيكون "خطيرا للغاية". وأضاف: "بالنسبة لي، الحل ليس حلا عقاريا، بل هو حل سياسي".

وفي مقابلة سابقة مع شبكة "سي أن أن"، انتقد الرئيس الفرنسي خطة نظيره الأمريكي بشأن غزة، التي تشمل تهجير سكان القطاع مع سلبهم حق العودة إليه، قائلا إن عملية إعمار غزة لا تعني بالضرورة عدم احترام سكانها وترحيلهم.

وأعلنت فرنسا، مثل معظم القوى الدولية رفضها التام أي خطط لتهجير الفلسطينيين، ووصف المتحدث باسم الحكومة الفرنسية هذه الخطوة بأنها "مسألة مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبق أن تحدث مرارا خلال الأسابيع الماضية عن رغبته بالاستيلاء على القطاع ونقل الفلسطينيين منه إلى دول الجوار، منها مصر والأردن، على الرغم من معارضة البلدين.