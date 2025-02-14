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خلال مباراة كرة قدم.. ضربة تدخل لاعبا في "موت دماغي"

14
FEBRUARY
2025
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ذكرت تقارير إعلامية أن لاعبا صينيا مراهقا، وهو لاعب سابق لنادي بايرن ميونيخ الألماني في فئة الشباب، تم تشخيصه بـ "الموت الدماغي" بعد مباراة كرة قدم في إسبانيا.
 
وأفادت التقارير أن المدافع جو جيازوان البالغ من العمر 18 عاما تعرض لضربة في وجهه أثناء معسكر للتدريب الخميس الماضي.
 
وكان جياكسون يلعب في مباراة تدريبية ضد فريق آر سي ألكوبينداس الإسباني في معسكر نظمه الاتحاد الصيني لكرة القدم.
 
وكشف شقيقه على وسائل التواصل الاجتماعي أن جو أصيب بنزيف تحت العنكبوتية، وهو شكل من أشكال السكتة الدماغية الناجمة عن نزيف في المخ وتحدث بعد الاصطدام.
 
وكتب شقيق جو على وسائل التواصل الاجتماعي: "أثناء التدريب الخميس الماضي، تم نقله على عجل إلى المستشفى بعد أن ضربته ركبة لاعب آخر في رأسه، علمت من المترجم أن الطبيب في المستشفى قال إن أخي يعاني من نزيف حاد في رأسه وأن الأمل في بقائه على قيد الحياة ضئيل، وكان المستشفى على وشك إزالة أنابيب دعم الحياة الخاصة به."
 
وبحسب ما ورد، رفض والد جو اقتراح الطبيب بإيقاف أجهزة دعم الحياة عن ابنه وإجراء تشريح للجثة، وسعى بدلا من ذلك إلى إعادته إلى الصين لمزيد من العلاج.
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