هبوط اضطراري لطائرة وزير خارجية أميركا!

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قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن طائرة تقل الوزير ماركو روبيو من واشنطن إلى ميونيخ واجهت مشكلة ميكانيكية وعادت أدراجها.

ووفق المتحدث فإن الطائرة عادت إلى إلى قاعدة آندروز الجوية المشتركة.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إن تصدعا في الزجاج الأمامي بطائرة روبيو أجبرها على العودة لأدراجها.

وأشار المسؤول إلى أن "التصدع في الطائرة لم يكن مصدر قلق للسلامة".

وأوضح المسؤول أن روبيو "عاد إلى إلى مكان الإقلاع لتبديل الطائرة، وسيواصل رحلته على متن طائرة أخرى".

وتستضيف ميونيخ مؤتمر الأمن العالمي خلال الفترة الواقعة بين 14 و16 فبراير.