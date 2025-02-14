الشرق الأوسط السعودية: ترمب: لقاء رفيع أميركي روسي أوكراني في السعودية الأسبوع المقبل

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الشرق الأوسط السعودية: موسكو-

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الخميس أن اجتماعا سيعقد في السعودية الأسبوع المقبل بين مسؤولين أميركيين وروس كبار ستشارك فيه أوكرانيا.وقال ترمب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الهندي تعليقا على محاولات إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية «غدا سيكون هناك اجتماع في ميونيخ.. ثم الأسبوع المقبل سيكون هناك اجتماع في السعودية، ليس معي أو مع الرئيس بوتين، ولكن مع كبار المسؤولين.. وأوكرانيا ستكون جزءا من هذا الاجتماع أيضا.. وسنرى ما إذا كان بإمكاننا إنهاء هذه الحرب».

وقال ترمب للصحفيين في البيت الأبيض إن أوكرانيا سيكون لها مقعد على الطاولة في أي مفاوضات سلام مع روسيا بشأن إنهاء الحرب. وقال «إنهم جزء من الأمر. ستكون أوكرانيا معنا، وروسيا معنا، وسيكون معنا مشاركون آخرون، الكثير من الناس». وحين سُئل عن مدى ثقته في بوتين، قال «أعتقد أنه يرغب في حدوث شيء ما. أثق به في هذا الشأن».

وقال الرئيس الأميركي أيضا إنه يجب إعادة روسيا إلى مجموعة الدول السبع. وانتعشت الأسواق المالية الروسية وارتفع سعر ديون أوكرانيا مع احتمال عقد أول محادثات منذ سنوات لإنهاء أشد الحروب دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. لكن سعي ترمب الأحادي لمفاتحة بوتين وما ترافق معه من تنازلات فيما يبدو بخصوص مطالب أوكرانيا الرئيسية، أثار قلق كييف والحلفاء الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي الذين قالوا إنهم يخشون أن يتوصل البيت الأبيض إلى اتفاق بدونهم.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي «نحن، باعتبارنا دولة مستقلة، لن يكون من الممكن أن نقبل أي اتفاقيات بدوننا». وأضاف أن بوتين يستهدف جعل مفاوضاته ثنائية مع الولايات المتحدة، ومن المهم عدم السماح بذلك. كما سارعت أوكرانيا إلى نفي هذه الأنباء، وقالت إنه لا محادثات مقررة مع الروس في مؤتمر ميونيخ.

وأكّد ترمب، في وقت سابق الخميس، أن أوكرانيا ستكون طرفاً في المفاوضات لوضع حدّ للحرب مع روسيا، مبدياً اعتقاده أنّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين «يريد السلام». وقال الرئيس الجمهوري للصحافيين في البيت الأبيض غداة اتصاله بنظيره الروسي: «أعتقد أنّه سيقول لي إذا كان لا يريد» السلام.

وأبدى ترمب رغبة شديدة في عودة روسيا إلى مجموعة السبع، معتبراً أن استبعاد موسكو من هذه المجموعة في 2014، وكان اسمها يومها مجموعة الثماني، كان «خطأ». ورداً على سؤال في البيت الأبيض عن احتمال عودة روسيا إلى المجموعة المذكورة قال الرئيس الأميركي: «أودّ جداً أن أرى عودتها. أعتقد أنّ استبعادها كان خطأ».



كانت وكالة «تاس» الروسية للأنباء نقلت عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قوله، اليوم الخميس، إن أوكرانيا ستشارك «بطريقة أو بأخرى» في أي محادثات لإنهاء الحرب، لكن سيكون هناك مسار أميركي روسي منفصل للمحادثات.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن بيسكوف قوله إن التحضيرات لعقد اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب ربما تستغرق عدة أشهر، لكن الجانبين اتفقا على أن العاصمة السعودية الرياض هي المكان المناسب للقاء، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأوضح بيسكوف، للتلفزيون الرسمي الروسي: «حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرارات، لا على مستوى العمل ولا على أعلى مستوى. بالطبع، سيستغرق الأمر وقتاً للتحضير لمثل هذا الاجتماع. قد يكون أسابيع، وقد يكون شهراً، وقد يكون أشهراً عدة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدث ترمب وبوتين لأكثر من ساعة، أمس الأربعاء، وهو أول اتصال مباشر معروف بين رئيسين أميركي وروسي منذ أن أجرى بوتين مكالمة مع جو بايدن قبل وقت قصير من الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وقال الكرملين، اليوم الخميس، إنه معجب بموقف ترمب بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، وذكر أن الاستعدادات جارية لعقد اجتماع بين الزعيمين.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد صرح، بعد المكالمة التي جرت بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، بأن بلاده لا يمكن أن تقبل «أي اتفاقيات تتم من دوننا».

وأكّد وزراء خارجية ست دول أوروبية وأوكرانيا خلال اجتماع في باريس، ليل الأربعاء، أن أوروبا وكييف ينبغي أن «تشاركا في أيّ مفاوضات» لوقف الحرب بين موسكو وكييف، وذلك إثر توافق الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين على بدء محادثات «فورية» بهذا الشأن.

وأعلن وزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الخميس، أن بلاده قلقة من أن «تتنازل» إدارة ترمب «عن كلّ شيء» لروسيا في مفاوضات السلام حول أوكرانيا. وقال لوكورنو في تصريح لقناة «بي إف إم تي في» التلفزيونية، إنه «في الوقت الذي يقول فيه الرئيس ترمب يجب علينا التفاوض، يجب علينا فرض السلام بالقوة، فإنّ قلقنا في باريس هو أنّ هذه القوة ما هي سوى ضعف»، مضيفاً: «ما يقلقنا هو أن تتنازل الإدارة الأميركية في النهاية عن كل شيء».