في ميونيخ... شاحنة تصطدم حشد من الناس!

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أفادت صحيفة ألمانية، اليوم الخميس، عن عدة إصابات نتيجة صدم شاحنة لحشد من الناس في مدينة ميونيخ.



وأشارت الصحيفة إلى إصابة 15 شخصًا بجروح نتيجة صدم سيارة لحشد من الناس في ميونيخ.



في سياق آخر، كانت قد شهدت ألمانيا، منذ فترة، حادثة مأساوية، حيث صدمت سيارة مجموعة من الأشخاص في سوق مليء بالزوار الذين كانوا يتسوقون لشراء هدايا عيد الميلاد، في منطقة مجدبورج شرق إلمانيا.

وأشارت وكالة "رويترز"، إلى أن مرتكب عملية الدهس في ألمانيا، مواطن سعودي يدعى طالب عبد المحسن، ولديه وجهات نظر متطرفة.



وكان المنفذ يقود سيارة دفع رباعي سوداء اخترقت حواجز أمنية، ثم أكمل القيادة بشكل متعرج داخل السوق، وفق روايات زوار.