living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب منطقة سانتوريني اليونانية ومخاوف من القادم

13
FEBRUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت بيانات المعهد اليوناني للعلوم الجيوديناميكية، اليوم الثلاثاء، أنه لا تزال هناك سلسلة من الهزات الصغيرة المقلقة تهز المنطقة القريبة من جزيرة سانتوريني اليونانية الشهيرة، حيث سجل أقوى زلزال ضرب المنطقة حتى الآن 5.3 درجة، مساء الاثنين.
 
ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار جراء الزلزال الأخير حتى الآن.
 
وفي الوقت الذي تعد فيه الزلازل بهذه الشدة معتادة في سانتوريني - حيث تم تشييد العديد من المباني لتحملها - إلا أنه لا تزال هناك مخاوف بشأن احتمال حدوث زلزال أقوى، ربما تصل شدته إلى 6 درجات أو أعلى.
 
ولا تزال هناك حالة من الحذر تنتاب العديد من العلماء، حيث قال عالم الزلازل، فاسيليس كاراستاثيس، من معهد أثينا للعلوم الجيوديناميكية، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" الإخبارية: "نحن في نفس الوضع الذي كنا عليه من قبل".
 
وأشار كاراستاثيس إلى حدوث انخفاض طفيف في النشاط الزلزالي، وأوضح أنه رغم ذلك "لا تزال هناك مخاطر من حدوث زلزال كبير".
 
وبحسب بيانات المعهد، اهتزت الأرض شمال شرقي الجزيرة أكثر من 120 مرة، أمس الاثنين، وذلك بمعدل خمس مرات في الساعة الواحدة.
 
ويمكن الشعور بالزلازل التي تبلغ شدتها 4.7 درجة أو أكثر بوضوح حتى في العاصمة أثينا التي تبعد نحو 230 كيلومترا.
 
ولا يزال هناك انقسام بين الخبراء بشأن إمكانية أن يؤدي هذا النشاط الزلزالي إلى زيادة الاضطرابات البركانية أو ربما حدوث ثوران.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout