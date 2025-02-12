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البيت الأبيض يعاقب صحفيا بسبب "خليج المكسيك"

12
FEBRUARY
2025
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منع البيت الأبيض صحفيا من حضور فعالية في المكتب البيضاوي، الثلاثاء، بعد أن طالب جهته الإعلامية بتغيير أسلوبها التحريري فيما يتعلق بتسمية خليج المكسيك، الذي أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعادة تسميته ليصبح "خليج أميركا".
 
وحاول مراسل وكالة "أسوشيتد برس" دخول الفعالية كالمعتاد بعد ظهر الثلاثاء لكنه مُنع من ذلك، وفقا لمسؤولي الوكالة.
 
ويعد هذا الحظر خطوة غير مألوفة للغاية، إذ كانت إدارة ترامب قد هددت في وقت سابق باتخاذ هذا الإجراء ما لم تعدل "أسوشيتد برس" أسلوبها التحريري بشأن تسمية الخليج، وهو ما قد يحمل تداعيات على حرية التعبير المكفولة دستوريا.
 
وكانت "غوغل" أضافت اسم "خليج أميركا" إلى جانب خليج المكسيك بناء على قرار ترامب، لكن وكالة "أسوشيتد برس" رفضت اعتماد هذا الاسم.
 
ووصفت النائب الأول لرئيس الوكالة رئيسة التحرير التنفيذية جولي بيس، تصرف الإدارة بغير المقبول.
 
وقالت في بيان: "من المقلق أن تعاقب إدارة ترامب وكالة أسوشيتد برس بسبب صحافتها المستقلة. تقييد وصولنا إلى المكتب البيضاوي بناء على محتوى تقاريرنا لا يعيق فقط وصول الجمهور إلى الأخبار المستقلة، بل يشكل أيضا انتهاكا واضحا للتعديل الأول من الدستور".
 
ولم تصدر إدارة ترامب أي إعلانات فورية بشأن هذه الخطوة، ولم يكن هناك أي مؤشر على تأثر صحفيين آخرين بالقرار.
 
ولطالما كانت علاقة ترامب متوترة مع وسائل الإعلام، والجمعة طردت إدارته مجموعة ثانية من المؤسسات الإخبارية من مكاتبها في وزارة الدفاع (بنتاغون).
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