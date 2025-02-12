البيت الأبيض يعلن عودة مارك فوغل.. وترامب يعلق

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أعلن البيت الأبيض أنّ الأميركي مارك فوغل، الذي كان معتقلا في روسيا، وأفُرج عنه، الثلاثاء، عاد إلى الولايات المتحدة حيث سيلتقيه قريبا الرئيس دونالد ترامب.

ونشر البيت الأبيض على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" صورة لفوغل وهو يترجل من الطائرة، مرفقا إياها بعبارة "وعدنا ووفينا".

وعلق الرئيس الأميركي قائلا: "أريد ان تنتهي الحرب في أوكرانيا. بوتين حصل على القليل جدا مقابل الإفراج عن الأميركي مارك فوغل".

وجاء إطلاق سراح فوغل (63 عاما)، المحتجز في روسيا منذ أغسطس 2021 وكان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 14 عاما، في الوقت الذي يسعى به ترامب إلى تحسين العلاقات مع موسكو في إطار مسعى لإنهاء حرب أوكرانيا.

وقال ترامب للصحفيين إن فوغل سيزور البيت الأبيض عند عودته إلى الولايات المتحدة في وقت متأخر من الثلاثاء، كما قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض مايك والتس إنه سيجتمع أيضا مع عائلته.

وأضاف: "حظينا بمعاملة رائعة جدا من روسيا. في الواقع، آمل أن تكون هذه بداية لعلاقة يمكننا من خلالها إنهاء تلك الحرب (في أوكرانيا) ووقف قتل الملايين من الناس".

ونشر مبعوث ترامب لشؤون الرهائن آدم بولر صورة لفوغل، وهو من ولاية بنسلفانيا، على متن الطائرة عائدا إلى بلده.

وحكم على فوغل بالسجن لمدة 14 عاما بتهمة تهريب المخدرات، بعد اعتقاله داخل مطار شيريميتييفو في موسكو في أغسطس 2021 وبحوزته 17 غراما من الماريغوانا، التي قال إنها للاستخدام الطبي.

وأكد محامي فوغل الروسي دميتري أوفسيانيكوف لوكالة الإعلام الروسية الرسمية، إطلاق سراح موكله.

كما قال المحامي: "في الوقت الحالي، لا نعرف على أي أساس تم إطلاق سراحه. عفو أم شيء آخر".