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لثالث مرة.. إيقاف قرار ترامب بإنهاء منح الجنسية بالولادة

12
FEBRUARY
2025
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أصدر قاضٍ اتحادي ثالث حكما اليوم الاثنين بوقف قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإنهاء حق المواطنة بالولادة لمواليد الأشخاص المتواجدين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
 
ويأتي الحكم الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية الأميركي جوزيف لابلانتي في ولاية نيو هامبشاير بعد حكمين مماثلين أصدرهما قاضيان في سياتل وماريلاند الأسبوع الماضي.
 
وقالت دعوى قضائية رفعها اتحاد الحريات المدنية الأميركي إن أمر ترامب ينتهك الدستور و"يحاول إلغاء واحدة من أهم القيم الدستورية الأمريكية".
 
وقد أكدت إدارة ترامب الجمهورية أن أطفال غير المواطنين الأمريكيين ليسوا "خاضعين للولاية القضائية" للولايات المتحدة ولذلك لا يحق لهم الحصول على الجنسية الأميركية.
 
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أصدر أمرا تنفيذيا بتقييد شروط منح الجنسية  تلقائيا في الأراضي الأميركية.
 
وقال ترامب أثناء توقيعه الوثيقة: "هذا أمر مهم جدا (...) من العبث أن نكون الدولة الوحيدة في العالم التي تمنح الجنسية بناء على حق الميلاد".
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