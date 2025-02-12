رغم الاستغاثة.. وفاة طفلين "بردا" في سيارة بمدينة أميركية

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توفي طفلان عاشا في سيارة خارج نادي للقمار بمدينة ديترويت في ولاية ميشيغان الأميركية، على الأرجح بسبب البرد، بعد أن عاشا في المركبة مع عائلتهما بضعة أشهر، حيث كانوا يتنقلون كلما أمكن ذلك.

وكانت والدتهما قد اتصلت برئاسة البلدية في 25 نوفمبر طالبة المساعدة في الحصول على مسكن، لكن "لم يتم التوصل إلى أي حل"، حسبما قال عمدة المدينة مايك دوغان.

والطفلان ولد عمره 9 سنوات وبنت تبلغ من العمر سنتين، وتوفيا نتيجة تعرضهما للبرد بسيارة في مرآب للسيارات قرب نادي القمار.

وهناك 3 أطفال آخرين واثنان من البالغين، بما في ذلك والدتهم، يقيمون داخل السيارة في درجات حرارة تحت الصفر.

وأضاف المسؤول المحلي: "لسبب ما لم يتم اعتبار هذا الأمر حالة طارئة تستدعي زيارة أحد العاملين في مجال التوعية للأسرة. بقدر ما تمكنا من تحديده حتى الآن فإن الأسرة لم تتصل مرة أخرى للحصول على الخدمة".

وتحدث دوغان ورئيس الشرطة المؤقت تود بيتيسون إلى الصحفيين في مؤتمر صحفي غلبت عليه أجواء الحزن.

وامتنع بيتيسون عن الكشف عن كل ما توصل إليه المحققون، وقال إن العائلة كانت تعيش في السيارة لمدة تتراوح بين شهرين إلى 3 أشهر، وكانت أحيانا تختار ركن السيارة عند أندية القمار بسبب الأمان والوصول إلى الحمامات.

وأضاف أن السيارة توقفت عن العمل في الليل، ولم تتمكن من توفير حرارة لتدفئة مرتاديها.