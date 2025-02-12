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أول تعليق من كوريا الشمالية على خطة ترامب بشأن غزة

12
FEBRUARY
2025
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نددت كوريا الشمالية، الأربعاء، بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسيطرة على غزة وتهجير الفلسطينيين من القطاع، ووصفته بأنه "سخيف"، متهمة واشنطن بالابتزاز.

وجاء في تعليق نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية أن "آمال الفلسطينيين الضئيلة في الأمن والسلام تتحطم بسبب الاقتراح"، من دون أن تذكر ترامب بشكل مباشر.

وقالت الوكالة في أول تعليق كوري شمالي على الخطة: "العالم يغلي الآن مثل قدر العصيدة بسبب إعلان الولايات المتحدة الصاعق".

ويشير التعليق إلى إعلان ترامب الصادم أن الولايات المتحدة تنوي طرد سكان غزة، وتحويل القطاع الذي مزقته الحرب إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، وفق تعبيره.

وانتقد التعليق الذي نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية أيضا إدارة ترامب بسبب دعواتها للسيطرة على قناة بنما وغرينلاند، وقرارها تغيير اسم "خليج المكسيك" إلى "خليج أميركا".

وقال تقرير الوكالة: "على الولايات المتحدة أن تستيقظ من أوهامها البالية وأن تتوقف فورا عن انتهاك كرامة وسيادة الدول والشعوب الأخرى"، واصفا واشنطن بأنها "مبتزة".

وعقد ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى اجتماعات قمة غير مسبوقة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وأشاد بعلاقتهما الشخصية.

وقال الرئيس الأميركي مؤخرا إنه سيتواصل مع كيم مرة أخرى، بينما لا تعلق وسائل الإعلام الرسمية في بيونغيانغ إلا نادرا على ولاية ترامب الثانية، وتواصل مهاجمة ما تعتبره تهديدا أمنيا خطيرا من واشنطن وحلفائها.

وتنتقد كوريا الشمالية الوضع في غزة بشكل صريح، إذ تتهم إسرائيل بالمسؤولية عن إراقة الدماء، وتصف واشنطن بأنها متواطئة.

 

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