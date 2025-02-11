فيديو.. قتيل ومصابون بعد اصطدام طائرتين في مطار أميركي

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لقي شخص على الأقل حتفه وأُصيب آخرون، إثر تصادم طائرتين خاصتين في مطار سكوتسديل بولاية أريزونا الأميركية، الإثنين.

وقالت منسقة التخطيط الجوي والتواصل في المطار كيلي كوستر، إن طائرة رجال أعمال متوسطة الحجم اصطدمت بطائرة أخرى مماثلة، كانت متوقفة على ملكية خاصة.

وأوضحت كوستر أن المدرج تم إغلاقه، وسيظل مغلقا حتى إشعار آخر.

وذكرت إدارة الطيران الاتحادية أن الطائرة التي تسببت بالتصادم انحرفت عن المدرج، قبل الاصطدام بالطائرة المتوقفة.

ووفقا لكابتن ديف فوليو من إدارة إطفاء سكوتسديل، نقل اثنان من المصابين إلى مراكز الإصابات البالغة، في حين أن شخصا آخر حالته مستقرة في المستشفى.

وأضاف فوليو أن شخصا لا يزال محاصرا داخل إحدى الطائرتين، مؤكدا: "نقوم بكل ما في وسعنا لإنقاذ الشخص العالق على متن الطائرة".