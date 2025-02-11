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تركيا.. 3 قتلى في هجوم مسلح داخل متجر لبيع المستلزمات الطبية

11
FEBRUARY
2025
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قتل ثلاثة أشخاص في هجوم مسلح وقع داخل متجر لبيع المستلزمات الطبية في مدينة أضنة، حسب ما ذكرت وسائل إعلام تركية .
 
وفي التفاصيل، أطلق شخص يُدعى "طالب أ." (20 عامًا) النار على فؤاد قالايجيك (64 عامًا) وصهريه أوزغور أوزان إكينجي (43 عامًا) وأوغوزهان سويليميزلار (29 عامًا)، ما أدى إلى مقتلهم على الفور.
 
ووفقًا للمصادر، وقع الحادث في منطقة سيحان، بحي يني باراج، مساءً الاثنين، وتشير التحقيقات إلى أن المهاجم دخل المتجر وهو يحمل مسدسين، وفتح النار على الضحايا قبل أن يفر هاربًا بسيارته.
 
وبعد تلقي بلاغات من شهود العيان، هرعت فرق الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم التأكد من وفاة الضحايا الثلاثة، ونُقلت جثثهم إلى مشرحة معهد الطب الشرعي في أضنة بعد استكمال التحقيقات الأولية في موقع الجريمة.
 
القبض على المشتبه به أثناء فراره
وتمكنت الشرطة من تحديد سيارة المشتبه به ولوحة ترخيصها عبر نظام التعرف على اللوحات (PTS)، ورصدت مروره عبر شارع حكيم كوي في منطقة ساريجام وعلى الفور، نفذت الفرق الأمنية عملية لإلقاء القبض عليه قبل أن يتمكن من الفرار لمسافة بعيدة.
 
وأثناء تفتيش سيارته، عثرت الشرطة على المسدسين المستخدمين في الجريمة، فيما تم اقتياده إلى مديرية الأمن لاستكمال التحقيقات، مع استمرار السلطات التركية في متابعة القضية.
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