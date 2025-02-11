بشكل مفاجئ.. ترامب يأمر بتعليق وكالة حماية المستهلك

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أبلغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب موظفي وكالة حماية المستهلك المالي الأميركية بأنها بصدد إغلاق مقرّها موقتا وتعليق كل أعمالها.

في الرسالة الموجّهة إلى الموظفين، قال راسل فوت المدير بالوكالة لمكتب حماية المستهلك المالي إن مكتب الهيئة في واشنطن سيُغلق في هذا الأسبوع طالبا من الموظفين عدم الحضور.

وقال فوت، المدير الجديد لمكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض ومهندس الخطة المحافظة المعروفة باسم "مشروع 2025" لإصلاح الحكومة الفيدرالية "من فضلكم لا تؤدوا أي مهام عمل".

وشدّد فوت على أن الموظفين سيحتاجون إلى الحصول على إذن كتابي منه قبل القيام بأي عمل من الآن فصاعدا، في ما عدا ذلك سيتعيّن عليهم "التوقف عن أداء أي مهمة عمل".

أنشئ مكتب حماية المستهلك المالي في العام 2011، في أعقاب الأزمة المالية الكبرى العام 2008، وهو مكلّف حماية المستهلكين الأميركيين من أي تجاوزات للشركات.

ويشمل اختصاص المكتب البنوك والاتحادات الائتمانية وشركات الأوراق المالية ومقرضي يوم الدفع وعمليات خدمة الرهن العقاري وخدمات الإغاثة من الرهن ومحصلي الديون والشركات المالية الأخرى العاملة في الولايات المتحدة .

لطالما اتّهم الجمهوريون الوكالة المستقلة بتجاوز تفويضها، وقد دعا بعض من أشدّ مؤيدي ترامب، بما في ذلك الملياردير إيلون ماسك، إلى إغلاقها.

في رسالة عبر الفيديو شدّدت السناتور الديموقراطية إليزابيث وارن التي لطالما أيّدت نهج الوكالة، على أن "الكونغرس أنشأ وكالة حماية المستهلك المالي، ولا يمكن لأحد، لا الرئيس ولا ماسك ولا فوت، إغلاقها".