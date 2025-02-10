تكلف ملياري دولار.. مطار جديد في هذه الدولة يستحيل الوصول إليه!

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الخوف من الوصول المتأخر عن موعد رحلتك الجوية هو شعور ينتاب أي شخص في جميع أنحاء العالم. ولكن هذا الخطر قد يكون حتمي الحدوث في المطار الجديد في عاصمة بيرو.

لم يتم بناء طريق سريع والذي يُفترض أن ينقل المسافرين إلى صالة السفر التي تبلغ تكلفتها ملياري دولار، على الرغم من أن الرحلات الجوية مقرر أن تبدأ في العمل في غضون 7 أسابيع فقط. ولم يتم بناء جسر لعبور نهر يمتد على طول الأراضي.

هناك محطة مترو أنفاق تحمل اسم "المطار" مخطط لها لنظام المترو الجديد في "ليما"، ولكن من المقرر بناء هذه المحطة (بعد 3 سنوات من الآن) بالقرب من المطار القديم الذي يتم إيقاف تشغيله.

"إن وجود محطة مترو أنفاق تحمل اسم "المطار" حيث لن يكون هناك مطار بعد الآن - هو مجرد المثال الأكثر وضوحاً على افتقارنا للتخطيط كأمة"، وفق ما قاله كارلوس جوتيريز، رئيس رابطة صناعة الطيران في بيرو، لوكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

مثل هذه الأخطاء الفادحة في مطار خورخي شافيز الدولي هي العواقب المؤلمة للاضطرابات السياسية التي لا هوادة فيها في بيرو. إن الميل إلى إقالة وسجن الرؤساء - والتغيير الحكومي الذي أعقب ذلك والذي أعطى البلاد 24 وزيراً للنقل منذ عام 2001 - يلحق بالأمة المزدهرة ذات يوم والتي كانت تُرى لعقود من الزمان على أنها معقل للاستقرار مقارنة بنظيراتها الأكثر تقلباً في أميركا اللاتينية.

المطار الحالي - سادس أكثر مطارات المنطقة ازدحاماً، عند أقصى طاقته، حيث نقل 24 مليون مسافر في العام الماضي، أي ما يقرب من ضعف سعته. سيستوعب المطار الجديد 30 مليون مسافر ولديه القدرة على النمو إلى 60 مليوناً.

تغيير المسؤولين المستمر

كانت السلطات تدق ناقوس الخطر بشأن الحاجة إلى مطار جديد لعقود من الزمان، مع الانتهاء من خطط بناء محطة جديدة إلى الغرب مباشرة من الموقع الحالي في عام 2018 من قبل شركة Fraport AG الألمانية، والتي تطلق على وحدتها المحلية Lima Airport Partners. لكن بيرو كان لها سبعة رؤساء مختلفين منذ ذلك الحين، وفي كل مرة يتغير فيها الرئيس ينحرف المشروع عن مساره.

قالت باولا لازارتي، وزيرة النقل السابقة التي غادرت في سبتمبر 2023 بعد تسعة أشهر في منصبها: "إذا أراد المرء أن يذكر مثالاً للتكلفة التي تتحملها البلاد بسبب عدم الاستقرار السياسي، والدوران العالي في الوظائف العامة والفساد، فإن ذلك لن يتجاوزنا".

من المقرر افتتاح المطار الجديد - من الناحية الفنية في بلدية كالاو، المجاورة لليما - في 30 مارس، وتحاول حكومة بيرو يائسة تجهيزه. لقد أنشأت مدخلاً جديداً منفصلاً عن المكان الذي كان من المفترض أن يمر به الطريق السريع، ونشرت جسرين مؤقتين مسبقي الصنع مخصصين للكوارث الطبيعية لعبور نهر ريماك.

17000 عامل في المطار

ستعمل الجسور على نقل السيارات الخاصة من الطرق الجانبية المزدحمة إلى المحطة، ولكن لا توجد خدمة حافلات منتظمة حالياً، ولا توجد مساحة للسماح للمشاة بالعبور سيراً على الأقدام. هذه مشكلة بالنسبة لـ 17000 عامل في المطار، والذين يصل معظمهم الآن إلى المحطة الحالية عبر وسائل النقل العام. ويشعر المسؤولون بالقلق بشأن سلامة المسافرين الذين أجبروا على التنقل في الشوارع المزدحمة بالمرور في الحي المليء بالجرائم المحيط بالمطار.

في السر، تلوم السلطات الحكومية والمسؤولون في LAP بعضهم البعض على الموقف. تشير LAP إلى أن البنية التحتية على أرض المطار اكتملت كما أمرت في الأصل، على الرغم من أن الحكومة تأخرت أكثر من عقد من الزمان في توفير الأرض. لقد وقعت غلطة محرجة عندما تم تركيب برج مراقبة جديد بنوافذ خلقت تأثير الرؤية المزدوجة لمراقبي الحركة الجوية، ولكن تم استبدالها.

من جانبها، لا تملك الحكومة تفسيراً شاملاً لما حدث خطأً وتوجه اللوم إلى الإدارات السابقة.

خط المترو سيكتمل في عام 2028

رفض وزير النقل راؤول بيريز رييس، الذي شغل المنصب لمدة 16 شهراً، طلب إجراء مقابلة. وقال إن المطار الجديد سيكون الأفضل في أميركا الجنوبية وأضاف أنه سيعيد تسمية محطة مترو "المطار" لتجنب الارتباك. وقال إنه سيجند مئات من ضباط الشرطة لدوريات المنطقة التي تحد المحطة الجديدة لحماية السلامة العامة.

وتشير أحدث التقديرات إلى أن خط المترو سيكتمل في عام 2028، رغم عدم وجود خطط ثابتة لتمديده إلى المطار الجديد، وتقول الشركة التي تقف وراءه إنها غير مهتمة بالمزايدة على مثل هذا المشروع. وقالت الحكومة إن الطريق السريع إلى المطار، الذي عانى من سنوات من التأخير بسبب قضايا نزع الملكية، سيكون جاهزاً الآن في غضون 3 سنوات. ويتضمن المشروع جسراً.

قال برايان كاستيلو، مؤسس جمعية المهندسين المعماريين في كالاو والتي تعمل أيضاً كمنظمة للدفاع عن الحي، إن العملية الفاشلة لتشغيل المطار الجديد تشير إلى افتقار عام للتبصر بين المسؤولين الحكوميين. وهو قلق من أن الطريق السريع الجديد سيعمل كفاصل قبيح في الحي، ويعتقد أنه تم تصميمه لإخفاء المنطقة عن المسافرين الأثرياء. وقال كاستيلو في مقابلة: "كل هذا مهين ومشين. الآن فقط ندرك مدى أهمية التخطيط الحضري".