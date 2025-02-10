الأقوى منذ 2021.. زلزال بقوة 7.5 درجة يهز شمال هندوراس

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هز زلزال بقوة ‭‭7.5‬‬ درجة على الأقل شمال هندوراس في البحر الكاريبي، أمس السبت، وفق ما ذكرت مراكز بحثية دولية متعددة.

وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات بعد أن قدر قوته في بادئ الأمر عند 6.89 درجة.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر، وكان على عمق عشرة كيلومترات.

وهذا أقوى زلزال تشهده المنطقة منذ عام 2021 عندما وقع زلزال بقوة 7.2 درجة في هايتي.

من جهته، قال المركز الأميركي للتحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) إن هناك خطرا من حدوث تسونامي في البحر الكاريبي وشمال هندوراس بعد الزلزال، لكنه أكد أنه من غير المتوقع حدوث تسونامي على السواحل الأميركية على المحيط الأطلسي أو على الخليج الأميركي.

وأصدر المركز تحذيرات من تسونامي لبورتوريكو وجزر فيرجن لكنه ألغاها لاحقا.