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شولتس ينتقد مقترح ترامب بشأن غزة.. ويصفه بأنه "فضيحة"

10
FEBRUARY
2025
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وصف المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة ونقل سكانه إلى بلدان أخرى بأنه "فضيحة".
 
وأوضح شولتس في مناظرة تلفزيونية مع خصمه المحافظ فريدريش ميرتس تمهيدا للانتخابات التشريعية الألمانية المقررة في 23 فبراير أن "نقل سكان غزة غير مقبول ومخالف للقانون الدولي".
 
وكان ترامب عرض الثلاثاء مقترحا يقضي بسيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة ونقل سكانه إلى الأردن أو مصر.
 
من جانبه، اعتبر ميرتس أن هذا السيناريو يندرج في إطار "سلسلة مقترحات تصدر عن الحكومة الأميركية"، وأضاف "يتعين الانتظار لتبيان ما هو جاد حقا وكيف سيتم تنفيذ ذلك".
 
وأكد ترامب يوم الأحد، أنه ملتزم بشراء غزة وامتلاكها وربما يعطي أجزاء منها لدول أخرى في الشرق الأوسط لبنائها.
 
وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "سأحول غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية".
 
وتابع قائلا: "سأهتم بالفلسطينيين وسأتأكد من أنهم لن يقتلوا".
 
وأشار إلى أنه سيبحث "حالات فردية لسماح للاجئين فلسطينيين بدخول الولايات المتحدة الأميركية".
 
وأدان عزت الرشق العضو بالمكتب السياسي لحركة "حماس" تصريحات ترامب بشأن "شراء وتملك" غزة.
 
ووفق الرشق فإن الفلسطينيين سيفسدون كل الخطط الرامية لتهجيرهم.
 
وشدد على أن غزة "ليست عقارا يُباع ويُشترى، وهي جزء لا يتجزأ من أرضنا الفلسطينية المحتلة".
 
واستنكر الرشق "تصريحات ترامب بشأن شراء وامتلاك غزة"، واصفا إياها بأنها "عبثية وتعكس جهلا عميقا بفلسطين والمنطقة".
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