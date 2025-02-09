زلزال يضرب منطقة البحر الكاريبي وتحذير من تسونامي!

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وقع زلزال بلغت قوته 7.6 درجات على مقياس ريختر، في منطقة البحر الكاريبي.



وحذر مركز رصد الزلازل من حدوث تسونامي، نتيجة الزلزال من دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية.



وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال وقع بعد الساعة 6:30 بالتوقيت المحلي على بعد نحو 125 كيلومترا جنوب غربي مدينة جورج تاون في جزر كايمان على عمق نحو 6 أميال في قلب البحر الكاريبي.



وتم إطلاق تحذير من حدوث موجات تسونامي، خصوصًا في كوبا وجامايكا والمكسيك وكوستاريكا وهايتي.



كما تأثر بالتحذير من أمواج التسونامي كل من جزر كايمان وهندوراس وجزر البهاما وبليز وبنما ونيكاراغوا وغواتيمالا، وفقاً لمركز التحذير من أمواج التسونامي في المحيط الهادئ.