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إعلام أمريكي: ترامب اتصل ببوتين لمناقشة حل النزاع في أوكرانيا

9
FEBRUARY
2025
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سبوتنيك: نقلت صحيفة أمريكية عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قوله إنه تحدث هاتفيا، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في محاولة للتفاوض على إنهاء النزاع في أوكرانيا.

 

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن ترامب، قال من متن الطائرة الرئاسية يوم أمس الجمعة، عندما سئل عن عدد المرات التي تحدث فيها الزعيمان: "من الأفضل ألا أقول ذلك".


وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن الرئيس الروسي "يهتم" بما يحدث من قتل على أرض المعركة، وقال: "يريد أن يتوقف الناس عن الموت، كل هؤلاء القتلى الشباب..".



ولفت ترامب للصحيفة، أن الحرب التي استمرت على مدى ثلاث سنوات "لم تكن لتحدث أبدًا" لو كان رئيسًا في عام 2022.


وأردف: "كانت علاقتي دائمًا جيدة مع بوتين"، على عكس سلفه (بايدن).


وأضاف: "كان بايدن مصدر إحراج لأمتنا، إحراج كلي"، مشددا على أن لديه خطة ملموسة "لإنهاء الحرب".



وذكر ترامب، يوم أمس السبت، أنه لا يستبعد إمكانية عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا أن "علاقات جيدة" تجمعهما دائما، على حد قوله.

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