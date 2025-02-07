لافروف وفيدان عرضا الملفين السوري والأوكراني

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن "الوزير سيرغي لافروف ونظيره التركي هاكان فيدان أجريا أمس محادثة هاتفية، بحثا خلالها الوضع في سوريا والأزمة الأوكرانية".



وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تم بحث الوضع في سوريا وما حولها. وتم الاتفاق على البقاء على اتصال وثيق بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية الحالية، بما في ذلك الشرق الأوسط وأوكرانيا".

كما استعرض الوزيران جدول الاتصالات القادمة وتطرقا إلى عدد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال الثنائي، واكدا أهمية "تنسيق الخطوات، بما في ذلك الصيغة المشتركة بين الإدارات، لتنفيذ الاتفاقيات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان".



وسبق أن ناقش لافروف وفيدان الملف السوري مرات عديدة مؤخرا، لضمان حل الوضع في الجمهورية العربية السورية على أساس الحفاظ على سلامتها وضمان الحقوق المشروعة لجميع المواطنين السوريين.