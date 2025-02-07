على متنها 10 أشخاص... فقدان طائرة والسلطات تجري عملية بحث مكثفة!

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أعلنت إدارة السلامة العامة في ولاية ألاسكا، يوم أمس الخميس، أن السلطات الأمريكية تجري عملية بحث مكثفة عن طائرة ركاب تابعة لشركة "بيرينج إير"، كانت قد فقدت خلال رحلتها من أونالاكليت إلى نوم بالولاية، وعلى متنها عشرة أشخاص.

وقالت الإدارة في بيان عبر موقعها الإلكتروني إن الطائرة كانت تقل 9 ركاب بالإضافة إلى قائد الطائرة، وأكدت أن فرق البحث تواصل جهودها لتحديد آخر إحداثيات تم رصدها للطائرة.

وحسب بيانات موقع تتبع الرحلات "فلايت رادار 24"، فإن شركة "بيرينج إير" هي شركة طيران محلية مقرها ألاسكا، وتشغل أسطولًا يتكون من حوالي 39 طائرة وطائرة هليكوبتر.