فيديو.. ترامب لصحفية أفغانية: لا أفهم كلمة مما تقولين

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رد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صحفية أفغانية، أثناء مؤتمره الصحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، قائلا إنه "لا يفهم كلمة مما تقوله".

وسألت مراسلة البيت الأبيض نظيرة كريمي الرئيس الأميركي عما إذا كان لديه أي خطط مستقبلية للشعب الأفغاني.

وبعد أن أوضحت كريمي والصحفيون الآخرون من أين هي، رد ترامب: "في الواقع، إنه صوت جميل ولهجة جميلة. المشكلة الوحيدة هي أنني لا أستطيع فهم كلمة واحدة مما تقولين".

واكتفى ترامب بالقول: "لكنني أقول هذا فقط: حظا سعيدا. عيشي في سلام".

وجاءت تعليقات ترامب في المؤتمر الصحفي ذاته الذي قال به إن الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة، و"تمتلك" المنطقة.

ولم تحدد إدارة ترامب بعد سياسة رسمية بشأن أفغانستان، لكن الرئيس الأميركي ذكر في وقت سابق أن أي مساعدة مالية لهذا البلد من الولايات المتحدة ستكون مشروطة بإعادة المعدات العسكرية الأميركية التي تركتها هناك أثناء الانسحاب الفوضوي عام 2021.

وحسب تقرير صادر عن المفتش العام الأميركي الخاص لإعادة إعمار أفغانستان، فإن ما يقدر بنحو 7.12 مليار دولار من المعدات العسكرية الأميركية بقيت في أفغانستان بعد الانسحاب الأميركي.

ووفقا لوزارة الدفاع الأميركية، هناك نحو 78 طائرة عسكرية و40 ألف مركبة عسكرية ومئات الآلاف من الأسلحة في حوزة حركة طالبان الآن.