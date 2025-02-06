على مدرج أميركي.. طائرة يابانية تصطدم بطائرة متوقفة

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في حادث غريب وقع يوم أمس الأربعاء، أعلنت سلطات مطار سياتل تاكوما الدولي في ولاية واشنطن الأميركية أن طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية اصطدمت بذيل طائرة متوقفة تابعة لشركة "دلتا" أثناء هبوطها على المدرج.

وفور وقوع الحادث، استجابت سلطات المطار على الفور وقامت بإخلاء الركاب من الطائرة المتضررة. وقالت المتحدثة باسم شركة "دلتا" سامانثا مور فاكتو في رسالة عبر البريد الإلكتروني أن الطائرة التابعة لشركة "دلتا" من طراز "بوينغ 737" كانت تنتظر إزالة الجليد من هيكلها الخارجي عندما اصطدم جناح طائرة الخطوط الجوية اليابانية بذيل الطائرة المتوقفة.

وأوضحت أن الطائرة التابعة لشركة "دلتا" كانت تقل 142 راكبًا متجهين إلى بويرتو فالارتا في المكسيك، وتم نقلهم إلى طائرة بديلة، دون تسجيل أي إصابات بين الركاب أو الطاقم.

ورغم ذلك، لم تصدر الخطوط الجوية اليابانية أي تعليق فوري على الحادث.

ويأتي هذا الحادث بعد أسبوع من وقوع حادث تحطم طائرة ركاب ومروحية "بلاك هوك" تابعة للجيش الأميركي في الجو قرب واشنطن، والذي أسفر عن مقتل 67 شخصًا.

وقد أثار الحادث ضجة إعلامية، حيث شارك العديد من الأشخاص في منصات التواصل الاجتماعي لحظة التصادم، مما أضاف مزيدًا من الاهتمام بالحادث الذي وقع في هذا المطار الدولي.