بينها الاستيلاء على غزة.. أبرز قرارات ترامب خلال أقل من يوم

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اتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجموعة من القرارات المثيرة للجدل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأبرزها خطته لغزة وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد تهجير سكان القطاع الفلسطيني.

وقال ترامب إنه يريد الاستيلاء على قطاع غزة وتطويره بعد إعادة توطين الفلسطينيين، مشيرا إلى أنه لا يستبعد نشر قوات أميركية لدعم إعادة إعمار غزة.

ويبدو أن سيكون لترامب رأي بشأن سيادة إسرائيل على الضفة الغربية، لكنه لم يكشفه بعد، وقال ترامب "لم نتخذ موقفا بشأن سيادة إسرائيل على الضفة الغربية.. سأعلن موقفي بشأن سيادة إسرائيل على الضفة الغربية قريبا".

ويبدو أن القرارات التي اتخذها تتعلق بالفلسطينيين بشكل أو آخر، إذ أصدر أمرا تنفيذيا يقضي بمراجعة مشاركة الولايات المتحدة وتمويلها للأمم المتحدة.

ويشمل هذا الأمر الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، كما سيتضمن الأمر مراجعة مشاركة الولايات المتحدة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".

وقال ترامب، أثناء توقيعه على الأمر التنفيذي، إن الأمم المتحدة تمتلك "إمكانات هائلة"، لكنها "لا تُدار بشكل جيد".

وأضاف في حديثه للصحفيين: "هناك مال كبيرة معلقة عليها، لكنها بكل صراحة لا تُدار بشكل جيد، ولا تقوم بعملها كما ينبغي".

ولم يكتف ترامب بهذا، إذا يبدو أنه يعيد سياسة "الضغط القصوى" على إيران، فقد قال إنه وجه مستشاريه بـ"محو" إيران إذا قامت باغتياله.

بالإضافة إلى ذلك، فقد كشفت التقارير ووسائل الإعلام خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن استمرار الدعم العسكري لإسرائيل، بما ذلك الذخائر.

وعلى ما يبدو استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا، الذي قد يكون مشروطا بضمانات حول وصول الولايات المتحدة إلى المعادن النادرة في أوكرانيا.

فقد أعلن ترامب الاثنين أنّه يريد التفاوض مع أوكرانيا على "اتفاق" تقدّم فيه معادنها النادرة، وهي مواد أولية تستخدم على نطاق واسع في الإلكترونيات، "ضمانة" مقابل حصولها على مساعدات أميركية.

وكان ترامب صرح سابقا بعزمه ضم كندا وغرينلاند إلى الولايات المتحدة وكذلك استعادة السيطرة على قناة بنما.