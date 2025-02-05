بالفيديو.. إقالة سفير إسباني بسبب "قيلولة"

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أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أقال السفير الإسباني في بلجيكا ألبرتو أنطون بعد تصويره وهو نائم في مؤتمر السفراء السنوي في مدريد الشهر الفائت.

يُظهر مقطع فيديو قصير تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي أنطون وهو يتثاءب ويفرك عينيه قبل أن ينام في منتصف الاجتماع.

ويمكن رؤية السفير لاحقا برأس مائل إلى أحد الجانبين وهو يستمتع بغفوته.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، اتهم ألباريس، الملقب بـ"نابليون الصغير"، بخلق "مناخ من الرعب"، بعد أن أقال مؤخرا 7 مسؤولين كبار بسبب إهانات شخصية.