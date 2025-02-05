سرقة 100 ألف بيضة سعرها 40 ألف دولار في ولاية أميركية

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سرق لصوص نحو 100 ألف بيضة دجاج تبلغ قيمتها حوالي 40 ألف دولار، في ولاية بنسلفانيا الأميركية، حسبما قالت السلطات المحلية، الثلاثاء.

وذكرت شرطة الولاية في تقرير أن السرقة حدثت من مقطورة لتوزيع البيض تابعة لشركة محلية مساء السبت، مشيرة إلى أن الواقعة لا تزال قيد التحقيق.

وقالت الشركة الموردة للبيض "بيت آند جيري أورغانيك" إنها تعمل مع سلطات إنفاذ القانون للمساعدة في التحقيق بالسرقة التي شهدتها مقاطعة فرانكلين، كما أشارت إلى أنها "تأخذ الأمر على محمل الجد".

وتأتي السرقة في الوقت الذي يرتفع به سعر البيض في أنحاء الولايات المتحدة.

ففي العام الماضي، قفز متوسط سعر بيض الدجاج بنسبة 50 بالمئة، ويبدو أن الزيادة تسارعت منذ يناير الماضي، وفقا لبيانات من مكتب إحصاءات العمل الأميركي.

وقال خبراء اقتصاد ومحللو سوق إن إنفلونزا الطيور هي التي تدفع الأسعار إلى الارتفاع، فضلا عن الطلب المتزايد عن المعتاد مؤخرا.