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نجل الرئيس الأميركي في قلب العاصفة.. ودعوات إلى "المحاسبة"

5
FEBRUARY
2025
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يواجه دونالد ترامب جونيور، الابن الأكبر للرئيس الأميركي، انتقادات بسبب نشر فيديو مؤخرا يظهره وهو يصطاد الطيور في منطقة بحيرة فينيتيان بشمال إيطاليا.
 
ويظهر في الفيديو ترامب جونيور وهو يصف عملية المطاردة، وقد ارتدى زيا عسكريا مموها، وإلى جانبه عدد من الأوز والبط والسمان النافق.
 
واتهم نشطاء البيئة ترامب الابن بقتل طيور برية نادرة بصورة غير قانونية - بما في ذلك البط الأحمر - البرتقالي، الذي نادرا ما يتم العثور عليه في أوروبا، خلال عملية الصيد التي جرت نهاية العام الماضي.
 
ودعا النشطاء رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى محاسبة الابن، رغم نفوذ والده القوي.
 
وقالت المعارضة اليسارية إنها ستتقدم بشكاوى ضد نجل الرئيس الأميركي.
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