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زلزال قوته 6.2 يضرب هذه المنطقة!

5
FEBRUARY
2025
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قالت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية، اليوم الأربعاء، إن زلزالا قوته 6.2 درجة هز منطقة واقعة قبالة ساحل جزر الملوك الشمالية بإندونيسيا.
 
وذكرت الوكالة على منصة إكس أن الزلزال كان على عمق 81 كيلومترا، مستبعدة أن يؤدي إلى حدوث أمواج مد عاتية "تسونامي".
 
ورغم قوة الزلزال، فإنه لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار، حتى الآن.
 
وكانت إندونيسيا أحيت في ديسمبر الماضي الذكرى العشرين لكارثة تسونامي، إحدى أسوأ الكوارث الطبيعية في التاريخ الحديث.
 
 وتسبب زلزال قوي بلغت قوته9.1 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل جزيرة سومطرة الإندونيسية في 26 ديسمبر 2004 في حدوث تسونامي أدى إلى مقتل حوالي 230 ألف شخص في نحو 12 دولة.
 
كما تسبب في تشريد 1.7 مليون شخص معظمهم في البلدان الأربعة الأكثر تضررا، إندونيسيا، وسريلانكا، والهند، وتايلاند.
 
ولقي أكثر من 170 ألف شخص حتفهم في إندونيسيا وحدها جراء تلك الكارثة.
 
 
 
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