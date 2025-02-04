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البيت الأبيض يعلن دور إيلون ماسك في إدارة ترامب

4
FEBRUARY
2025
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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين، الإثنين، إن الملياردير إيلون ماسك، وهو حليف هام للرئيس دونالد ترامب، يعد "موظفا حكوميا بوضع خاص".
 
وأضافت أنها لا تستطيع تقديم أي تفاصيل بشأن ما إذا كان ماسك يتمتع بحق الاطلاع على وثائق سرية، لكنها قالت إن ماسك يلتزم بجميع القوانين الاتحادية المعمول بها.
 
وفي وقت سابق، كلف الرئيس ترامب إيلون ماسك بالإشراف على كفاءة وكالة التنمية الدولية".
 
وأوضح مسؤول كبير في البيت الأبيض أن هناك مناقشات بشأن إرسال إشعار إلى الكونغرس لإبلاغ المشرعين بخطط الإدارة.
 
من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنه أصبح قائما بأعمال رئيس الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، واتهم موظفيها بأنهم "غير راغبين في الإجابة على أسئلة بسيطة" عن البرامج.
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