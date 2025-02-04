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"ما بعد الطلاق".. ميغان ماركل تثير التساؤلات وتصدم هاريفي

4
FEBRUARY
2025
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ما لا تزال شائعات الانفصال تلاحق الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، تدرس دوقة ساسكس تأليف كتاب يتناول موضوع "ما بعد الطلاق"، في حال حدوث انفصال بينهما.
 
فقد أجرت ميغان محادثات مع دار نشر، لم يتم الكشف عن اسمها، لاستكشاف إمكانية إصدار كتاب يتناول تفاصيل انفصالها عن هاري إذا ما حدث ذلك، وفق ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية.
 
وقال مصدر، إن ميغان أرادت قياس مدى الاهتمام بفكرة الكتاب، بينما أشار آخر إلى أن الشائعات المستمرة تثير تساؤلات بين المعجبين حول "ما هو حقيقي وما هو غير حقيقي".
 
كما تابع "الشائعات ستجعل أي زوج يشعر بالقلق، ومن المؤكد أن الأسئلة المستمرة حول حالة زواجهما ستؤثر على هاري سلبًا".
 
صدمة
إلى ذلك، كشف مصدر آخر أن الأمير هاري "أصيب بالصدمة" جراء التقارير التي تناولت احتمالية كتابة ميغان لكتاب عن الطلاق.
 
وأضاف المصدر وهو مقرّب من الأمير البريطاني الذي تخلى عن مهامه الملكية في العام 2020، أن الحديث عن الطلاق "غير منطقي"، مؤكداً أن الزوجين "يعيشان في سعادة".
 
وأكد المصدر أن ميغان وعدت هاري بأنها ستكون معه إلى الأبد، لكن الضغط الناتج عن الشائعات كان شديدًا، مما جعلهما يضطران للدفاع عن علاقتهما.
 
"تطلقنا 12 مرة"
وفي ديسمبر الماضي، نفى هاري انفصاله عن زوجته وقال ضاحكاً خلال قمة DealBook لعام 2024 في نيويورك "من الواضح أننا تطلّقنا ربما 10 أو 12 مرة أيضاً".
 
وأوضح أن هذه الأمور لا تزعجه كثيراً، لكنها تجعله يشعر بالأسف على "المتصيدين" الذين يخلقون الشائعات وينشرونها.
 
يذكر أن الأمير هاري وميغان ميركل تزوجا في عام 2018 وبعد عامين فقط قرر الزوجان التراجع عن واجباتهما الملكية والانتقال إلى الولايات المتحدة الأميركية للحصول على حياة أكثر استقلالية، وكان قرارهما بترك واجباتهما الملكية بمثابة ضربة كبيرة للعائلة المالكة في المملكة المتحدة في ذلك الوقت.
 
كما أجرى هاري وميغان مقابلات أثارت ضجة حول علاقتهما المتوترة مع العائلة المالكة. بل أصدر أيضًا الأمير البريطاني كتاب سيرته الذاتية الذي كشف فيه عن علاقته السيئة بأفراد عائلته، لكن كل هذا كان له نتائج عكسية على الزوجين وهز صورتهما العامة. 
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