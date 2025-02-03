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فيديو.. حريق في محرك طائرة أميركية بعد إقلاعها من هيوستن

3
FEBRUARY
2025
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أفادت وسائل إعلام أميريكة، الأحد، أن حريقا اندلع في طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" أثناء إقلاعها من مطار جورج بوش الدولي في هيوستن، إلى نيويورك.
 
وقالت أنه تم إخلاء الطائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" من الركاب، بعد اندلاع وفقا لإدارة الطيران الفيدرالية .
 
وأوضحت الإدارة أن الرحلة رقم 1382 كانت على وشك الإقلاع عندما اضطر الطاقم لإلغاء العملية بسبب "مشكلة في المحرك".
 
وأظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب ظاهرة على جناح الطائرة، فيما يظهر عدد من الركاب بعد إخراجهم خارج الطائرة.
 
وتم إجلاء الركاب باستخدام السلالم ومنزلق الطوارئ، بحسب ما أفادت إدارة الإطفاء في هيوستن.
 
وأكدت السلطات أنه لم تسجل أي إصابات جراء الحادث. وأوضحت إدارة الإطفاء في هيوستن أنه لم تكن هناك حاجة لإطفاء الحريق المتعلق بالحادث.
 
والطائرة هي من طراز إيرباص A319 وكانت تقل 104 ركاب بالإضافة إلى 5 أفراد من الطاقم، في رحلة كانت ستتوجه إلى نيويورك.
 
في الوقت نفسه، تجري إدارة الطيران الفيدرالية تحقيقًا لمعرفة سبب الحريق.
 
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