قضية "سيدة التلال".. تطور في جريمة قتل لم تحل منذ 20 عاما

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ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل حدثت قبل أكثر من 20 عاما.

وتشتبه الشرطة في رجل يبلغ من العمر 61 عاما، على أنه قتل امرأة تايلاندية تم العثور على جثتها في "يوركشاير دايلز" قبل أكثر من 20 عاما.

وتم اكتشاف جثة لامدوان أرمتيج من قبل متنزهين في مجرى مائي في "سيل جيل"، بالقرب من "بيني غينت"، في 20 سبتمبر 2004، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وأطلقت وسائل الإعلام على أرمتيج لقب "سيدة التلال" لمدة 15 عاما بينما ظلت هويتها لغزا، حتى شاهد والداها تقريرا إخباريا عن القصة واتصلا بالشرطة.

وأكدت اختبارات الحمض النووي هوية الأم لثلاثة أطفال.

وقالت شرطة شمال يوركشاير: "تم القبض على رجل يبلغ من العمر 61 عاما للاشتباه في قتل لامدوان أرمتيج في عام 2004. وهو لا يزال في حجز الشرطة للاستجواب".

وحثّت الشرطة وسائل الإعلام على "الامتناع عن التكهنات" بشأن القضية واحترام خصوصية أفراد الأسرة والأشخاص المرتبطين بها.

وجاء هذا التطور في قضية أرمتيج بعد حوالي عامين من زيارة محققي القضايا الباردة البريطانيين لتايلاند في فبراير 2023.