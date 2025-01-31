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البنتاغون يكشف تفاصيل المروحية العسكرية المتحطمة في واشنطن

31
JANUARY
2025
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قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الخميس، إن الجنود الثلاثة على متن الطائرة الهليكوبتر بلاك هوك التابعة للجيش الأميركي التي اصطدمت بطائرة ركاب تابعة لشركة "أميركان إيرلاينز" أمس الأربعاء كانوا يتمتعون بخبرة جيدة ويضعون نظارات رؤية ليلية ويقومون بمهمة تدريب سنوية وقت وقوع الحادث.
 
وقال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث في رسالة مصورة إن فريقا خاصا من المحققين وصل بالفعل إلى موقع سقوط حطام الطائرة وإنه يتوقع إجابات قريبا عما إذا كانت الطائرة الهليكوبتر تحلق في الممر الجوي المخصص لها وعلى الارتفاع الصحيح وقت الاصطدام قرب مطار ريغان الوطني في واشنطن.
 
وأكد أن وحدة الجيش المعنية كانت في حالة توقف عن العمليات لمدة 48 ساعة.
 
وكانت وكالة رويترز للأنباء أول من تحدث عن هذا التوقف.
 
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية "أميركان إيرلانز"، روبرت إيزوم: "في هذا الوقت، لا نعرف لماذا دخلت المروحية العسكرية في مسار الطائرة".
 
أما وزير النقل الأميركي شون دافي فقال إن كل من الطائرة والمروحية كانتا تتبعان "مسارهما النمطي" مساء الأربعاء.
 
وكانت الطائرة، التي تحمل 60 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم، في طريقها إلى مطار رونالد ريغان في واشنطن العاصمة، بينما كانت المروحية العسكرية، التي كانت تقل ثلاثة أفراد، تشارك في رحلة تدريبية.
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