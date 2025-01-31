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كارثة واشنطن الجوية.. تفاصيل جديدة تتكشف

31
JANUARY
2025
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تفاصيل جديدة تكشفت بخصوص الكارثة الجوية التي هزت الولايات المتحدة ليل الأربعاء.

فقد أفادت وسائل إعلام أميركية الخميس أن عدد العاملين في برج المراقبة بمطار ريغان الوطني في العاصمة واشنطن لم يكن كافياً عند وقوع حادث الاصطدام بين طائرة ركاب ومروحية عسكرية، ما أسفر عن 67 قتيلاً.

عدد العاملين "لم يكن طبيعياً"
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن تقرير أولي داخلي صادر عن إدارة الطيران الفدرالية أن عدد العاملين "لم يكن طبيعياً بالنسبة للوقت في ذلك اليوم وحجم حركة المرور".

كما أن "المراقب الذي كان يتعامل مع المروحيات في محيط المطار مساء الأربعاء، كان أيضاً يعطي التعليمات للطائرات التي كانت تهبط وتغادر من مدرجاته"، حسب التقرير الذي أشار إلى أنه "عادة ما يتم إسناد هاتين الوظيفتين لمراقبين اثنين وليس إلى مراقب واحد".

"الكثير من التكهنات"
من جهته قال عضو المجلس الوطني لسلامة النقل، تود إنمان، في تصريح صحافي الخميس، إن المجلس لن يحدد سبب الحادث ولن يتكهن إلى حين تكتمل تحقيقاته.

من جانبه صرح الرئيس التنفيذي لمؤسسة سلامة الطيران المستقلة، حسن شهيدي، لوكالة فرانس برس: "أعتقد أن هناك الكثير من التكهنات في هذه المرحلة، والتحقيق لم يبدأ بعد بشكل حقيقي".

وأضاف أن "هناك فترات عمل مختلفة"، متابعاً: "في بعض الأحيان يتعامل مراقبو الحركة الجوية مع تردد موجة واحدة، وفي بعض الأحيان مع ترددين أو أكثر من تردد".

كما أوضح: "يعتمد كل ذلك على الموقف ومستوى حركة المرور والوقت من اليوم. الحدث وقع ليلاً عند الساعة التاسعة مساء، عندما تهدأ حركة المرور".

أول حادث كبير منذ 2009
يذكر أن حادث التصادم وقع أثناء هبوط طائرة ركاب في مطار ريغان الوطني بعد رحلة روتينية من ويتشيتا في كانساس.

وكانت الطائرة تقل 64 شخصاً بينما كان على متن المروحية العسكرية 3 أشخاص. فيما لم ينج أحد من الحادث.

ومطار ريغان الوطني يقع على مسافة قريبة من وسط واشنطن والبيت الأبيض والبنتاغون. وتشهد سماء المنطقة تحركاً كثيفاً عادة للطائرات المدنية والعسكرية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا أول حادث جوي كبير في الولايات المتحدة منذ العام 2009 عندما قتل 49 شخصاً قرب بوفالو في نيويورك.

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