رئيس بنما: لن نجري مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن القناة

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استبعد رئيس بنما خوسيه راوول مولينو، "إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن ملكية قناة بنما"، في موقف يأتي قبيل استقباله وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.



وقال مولينو في مؤتمره الصحافي الأسبوعين:" إن بدء مفاوضات بشأن ملكية القناة أمر مستحيل، لأ استطيع التفاوض، أو فتح عملية تفاوضية بشأن القناة، وهذا الأمر محسوم، القناة ملك لبنما".

وتقدمت بنما بشكوى إلى الأمم المتحدة بشأن تهديد ترامب.

ومع ذلك، قال مولينو إن "هناك قضايا مشتركة مثل الهجرة ومكافحة الجريمة المنظمة والإتجار بالمخدرات سيكون سعيدا ببحثها مع روبيو عندما يزور الأخير بنما في الأيام المقبلة"، بحسب "وكالة الصحافةالفرنسية".