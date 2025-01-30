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ترامب يهدد بإلغاء تأشيرات الطلاب والأجانب المتعاطفين مع حماس

30
JANUARY
2025
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من المقرر أن يوقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم أو غدا الخميس، على أمر تنفيذي "لمكافحة معاداة السامية"، يتعهد فيه بترحيل الطلاب غير الأميركيين، والأجانب المقيمين الذين شاركوا في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، وسيطلب من وزارة العدل ملاحقة التهديدات "والعنف المعادي لليهود"، وفقا لما أعلن مسؤول بالبيت الأبيض. كما ذكرت الشيء نفسه Karoline Leavitt المتحدثة باسم البيت الأبيض، في مقابلة اليوم مع قناة Fox News التلفزيونية.
 
وجاء في ورقة "حقائق حول الأمر" أن ترامب سيأمر وزارة العدل "بملاحقة التهديدات الإرهابية والحرق والتخريب والعنف ضد اليهود الأميركيين بشكل صارم"، وملاحقة الأجانب المقيمين الذين انضموا إلى "الاحتجاجات المؤيدة للجهاديين". وهو سبق أن قال: "ننبهكم، سنعثر عليكم بحلول عام 2025 وسنرحلكم.. سأقوم أيضا بإلغاء تأشيرات الطلاب لجميع المتعاطفين مع حماس في الحرم الجامعي، والتي أصبحت موبوءة بالتطرف كما لم يحدث من قبل".
 
وبحسب ما ذكرت صحيفة New York Post الأميركية، فان الأمر يوجه الوكالات الفيدرالية لتقديم توصيات سياسية إلى البيت الأبيض في غضون 60 يوما، ويكلف وزارة العدل بالتحقيق في حالات الكتابة على الجدران المؤيدة لحماس في الحرم الجامعي، حيث شهدت جامعات أميركية كثيرة تظاهرات طلابية العام الماضي، طالبت بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، ونددت بقتل عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين.
 
"سنطردك فوراً"
وكان ترامب تعهد خلال حملته الانتخابية بترحيل "أنصار حماس" من الجامعات الأميركية، وهو تعهد أعلنه في مايو 2023 أثناء تجمع انتخابي، وقال ذلك الوقت: "عندما أصبح رئيسا، لن نسمح للمتطرفين العنيفين بالسيطرة على حرم جامعاتنا. إذا أتيت إلى هنا من بلد آخر وحاولت إحضار الجهادية أو معاداة أميركا أو معاداة السامية إلى جامعاتنا، فسنطردك فورا".
 
كما تعهد ترامب بإعطاء الأولوية لمكافحة التمييز في الحرم الجامعي، وخاصة حالات "معاداة السامية"، وتفكيك برامج التنوع والمساواة والإدماج، المركزة على الهوية الجنسية والمساواة العرقية، وهو تعهد سيتحول إلى واقع قبل اجتماعه المرتقب في البيت الأبيض الأسبوع المقبل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
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