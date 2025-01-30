living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دراسة مرعبة تتنبأ بعدد من سيموتون بسبب تغير المناخ خلال 75 سنة

30
JANUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تنبأت دراسة جديدة مرعبة بعدد الأشخاص الذين سيموتون بسبب تغير المناخ في أوروبا بحلول نهاية القرن الحالي، أي خلال أقل من 75 عاماً فقط من الآن.
 
ووجد الباحثون في الدراسة التي نشرتها جريدة "ديلي ميل" البريطانية، واطلعت عليها "العربية نت"، أنه في المجموع سيموت 5.8 مليون أوروبي بسبب الحرارة الزائدة بين عامي 2015 و2099.
 
وجاءت هذه الدراسة ضمن مجهود قام به فريق من العلماء في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي.
 
ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن دراستهم لا تتضمن تأثيرات الأحداث الجوية الكارثية الناجمة عن تغير المناخ، مثل حرائق الغابات والعواصف المدارية، لذا فإن الإجمالي الفعلي سيكون أعلى من ذلك.
 
وبينما يعترف الفريق بأن ارتفاع درجات الحرارة سيمنع الناس من الموت بسبب البرد، فإن ارتفاع الوفيات بسبب الحرارة بشكل عام سيفوق عدد الوفيات بسبب البرد.
 
ويقول الباحثون إن مدينة برشلونة في إسبانيا ستشهد أعلى حصيلة وفيات مرتبطة بدرجات الحرارة بحلول نهاية القرن، تليها روما ونابولي ومدريد.
 
وقال الدكتور بيير ماسيلوت، المؤلف الرئيسي للدراسة: "إن نتائجنا تؤكد على الحاجة الملحة إلى السعي بقوة إلى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة".
 
وأضاف: "هذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص في منطقة البحر الأبيض المتوسط حيث قد تكون العواقب وخيمة إذا لم يتم فعل أي شيء"، وتابع: "من خلال اتباع مسار أكثر استدامة، يمكننا تجنب ملايين الوفيات قبل نهاية القرن".
 
ووفقاً للباحثين، يعتقد بعض الناس أن ارتفاع درجات الحرارة بسبب الانحباس الحراري العالمي يعني أن عدداً أقل من الناس سيموتون بسبب البرد، وقد أدى هذا إلى خلق افتراض مفاده أن تغير المناخ "مفيد" لأنه سيؤدي إلى "انخفاض صافٍ" في الوفيات المرتبطة بدرجات الحرارة.
 
وبعبارة أخرى، تتفق النظرية على أن عدداً معيناً من الناس سيموتون بسبب الحرارة، ولكن سيتم إنقاذ عدد أكبر من الناس الذين كانوا ليموتوا بسبب البرد.
 
ومع ذلك، تُظهر الدراسة الجديدة أن هذه النظرية، التي غالباً ما يتم الاستشهاد بها في معارضة "سياسات التخفيف الحيوية"، ليست صحيحة، على الأقل في أوروبا.
 
ويقول الخبراء في دراستهم "إن الزيادة في الوفيات المرتبطة بالحرارة تتجاوز باستمرار أي انخفاض في الوفيات المرتبطة بالبرد في جميع السيناريوهات المدروسة".
 
وفي الدراسة الجديدة، قام الدكتور ماسيلوت وزملاؤه بتحليل بيانات درجات الحرارة والوفيات للتنبؤ بالوفيات المستقبلية المرتبطة بدرجات الحرارة في 854 مدينة أوروبية بين عامي 2015 و2099.
 
وبالنسبة لكل مدينة، وضع الباحثون رقماً "صافياً"، وهو عدد الوفيات الناجمة عن الحرارة مطروحاً منه الوفيات "المحفوظة" من البرد.
 
وفي ظل سيناريو حيث توجد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالية (حيث تتضاعف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2100) وعدم التكيف مع الحرارة، سيكون هناك إجمالي 5825746 حالة وفاة زائدة في أوروبا بسبب الحرارة.
 
ومع ذلك، سيتم تجنب ثلاث ملايين و480 ألف حالة وفاة بسبب البرد، مما يعطي معدل وفيات "صافي" إجمالي في أوروبا بحلول عام 2099 يبلغ مليونين و345 ألف شخص فقط.
 
ويقول الباحثون إن المناطق الأكثر عرضة للوفيات بسبب الحرارة في أوروبا ستكون أبعد إلى الجنوب، أي منطقة البحر الأبيض المتوسط والبلقان.
 
وستكون المدينة الأوروبية التي ستسجل أعلى عدد من الوفيات المرتبطة بدرجات الحرارة بحلول نهاية القرن هي برشلونة في اسبانيا بواقع 246 الف وفاة، تليها روما بـ147 ألفاً، ثم نابولي بـ147 ألفاً ثم مدريد بواقع 129 ألفاً، ثم ميلانو بواقع 110 آلاف.
 
من ناحية أخرى، ستشهد معظم المدن في الجزر البريطانية والدول الاسكندنافية، مثل لندن وكوبنهاجن وستوكهولم "انخفاضاً صافياً" في الوفيات، مما يعني أن المزيد من الناس سيتم "إنقاذهم" من البرد أكثر من أولئك الذين سيموتون بسبب الحرارة.
 
وعلى سبيل المثال، في لندن فان الحرارة ستقتل 75 ألف شخص ولكن سيتم إنقاذ 103 آلاف شخص من البرد، وهو انخفاض صافٍ إجمالي قدره 27 ألف شخص.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   