أميرة بريطانية تضع مولودتها قبل أسابيع من "الموعد الطبيعي"

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وضعت الأميرة البريطانية بياتريس مولودتها أثينا قبل أسابيع من الموعد الطبيعي للولادة، حيث ذكرت تقارير أن المولودة بصحة جيدة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن الأميرة بياتريس، حفيدة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، البالغة من العمر 36 عاما، وزوجها إدواردو مابيلي موزي استقبلا طفلتهما الثانية قبل أسبوع بمستشفى تشيلسي ووستمنستر بلندن في 22 يناير الجاري.

وتقيم بياتريس وابنتها الآن في المنزل، حيث تستمتع الأسرة بقضاء الوقت سويا.

وتم إبلاغ الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا بالخبر وهما مسروران، حسبما قال قصر باكنغهام، في بيان، الأربعاء.

والأميرة بياتريس هي ابنة شقيق الملك، أندرو.