الشرع طلب من روسيا تسليم الأسد.. كيف علق الكرملين؟

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أعلن الكرملين إن روسيا تعمل على بناء حوار مع الإدارة الجديدة في سوريا، في الوقت الذي تسعى فيه موسكو إلى تأمين مستقبل قاعدتين عسكريتين هناك.



وتوجه نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إلى دمشق هذا الأسبوع لإجراء أول محادثات مع الإدارة السورية الجديدة منذ الإطاحة ببشار الأسد في أواخر العام الماضي، الذي فرّ وأفراد عائلته إلى موسكو.



في سياق منفصل، قال مصدر سوري مطلع على المحادثات مع موسكو لرويترز إن قائد الإدارة السورية أحمد الشرع طلب من روسيا تسليم الأسد ومساعديه المقربين خلال المحادثات مع بوغدانوف.



وأحجم المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن التعليق حول ما إذا كان جرى طرح هذا الطلب، كما أحجم عن التعليق على سؤال حول تقرير سوري يفيد بأن دمشق تسعى للحصول على "تعويض" من روسيا.