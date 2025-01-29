التحقيقات تكشف عن سبب صادم لاشتعال النيران بمنتجع تركي

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تفاصيل صادمة تكشفت عن التحقيق بأسباب اندلاع الحريق في منتجع تركي قبل أيام وأودى بحياة 78 شخصًا.

الصحف المحلية نقلت عن التحقيقات أن عمال مطبخ فندق غراند كارتال الذي يقع في الطبقة الرابعة من الفندق، قاموا بتشغيل الشواية المستخدمة في إعداد وجبة الإفطار، وفجأة اشتعلت النيران بالزيت الذي بقي لفترة طويلة على النار. وعند رؤية ألسنة اللهب تتصاعد من المطبخ، أراد الطباخ والعمال التدخل لإخماد الحريق.

وبدلاً من مكافحة النيران باستخدام مطفأة الحريق، حاولوا إطفاء النار المشتعلة بالماء، الأمر الذي تسبب في تزايد ألسنة اللهب التي انتشرت في الأرجاء.

وتضيف الصحف المحلية أن ألسنة اللهب امتدت من غطاء المحرك إلى المدخنة التي لم يتم تنظيفها منذ فترة طويلة، ومن هناك امتدت إلى السطح وحاصرت الفندق في وقت قصير.

إلى ذلك لم يعمل إنذار الحريق لأن جهاز إنذار الحريق قد تعطل.

وتم الكشف أن الحريق، الذي بدأ في الطابق الرابع من الفندق، حيث يقع المطعم، تزايد في وقت قصير واجتاح المبنى بأكمله.

ولقي 78 شخصاً حتفهم في الحريق الذي أسفر عن وفاة الطباخ فيصل يافر، وتم اعتقال عمال المطبخ وإرسالهم إلى السجن.

ويعد صب الماء في الزيت الساخن موقفًا خطيرًا قد يؤدي إلى حوادث خطيرة في المطبخ. ويعود السبب في ذلك إلى التفاعل الناتج عن الخواص الفيزيائية للزيت والماء.